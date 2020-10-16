劉姓男子非法堆置、焚燒廢棄物，有汙染環境、空氣品質之嫌。（翻攝照片／莊旻靜新竹傳真）

劉姓男子非法堆置、焚燒廢棄物，有汙染環境、空氣品質之嫌。（翻攝照片／莊旻靜新竹傳真）

劉姓男子非法堆置、焚燒廢棄物，有汙染環境、空氣品質之嫌。（翻攝照片／莊旻靜新竹傳真）

勿再隨意焚燒廢棄物！新竹縣新埔警分局日前獲報有民眾在關西鎮石光地區農地，隨意焚燒廢床墊、塑膠管等物品，引發環境汙染問題，警方立即啟動新竹檢警環平台機制，由縣環保局、新竹地檢署共同合作，由竹檢指揮，日前拘提以劉嫌為主的3人到案，其中劉嫌遭羈押，另2人分別以1、2萬元交保。

檢方指出，8日時接獲情資，得知有人在關西地區焚燒廢棄物，包含塑膠管、破損玻璃、地磚、廢木材、廢馬桶、廢床墊等，檢警會同環保局現勘後，認定遭棄置的廢棄物為事業廢棄物。

檢警調查發現，劉男等3人自今年8月就開始清除、處理、棄置廢棄物，劉男先在網路上搜尋有處理廢棄物需求的訊息，並主動聯繫、談妥價碼，夥同范姓男子、謝姓女子，載回自家持分農地，並放火焚燒，再僱用挖怪手挖洞掩埋灰燼以逃避查緝，且由於劉男身型壯碩，其他土地持分人敢怒不敢言，劉男也長期堆置、焚燒廢棄物。

檢方指揮新埔分局偵辦此案，將劉男等3人拘提到案，檢察官訊後，認為劉嫌等人以犧牲民眾生活環境的方式，賺取環保財，並嚴重破壞附近的空氣品質，訊後聲請羈押劉姓主嫌，經新竹地方法院裁定獲准，其餘2人則以1萬及2萬元交保。

檢警表示，維護山林人人有責，也呼籲不肖業者勿以身試法，檢方也將持續擴大偵辦，遏止破壞環境的行徑。檢方也表示，近日在竹東、新埔、關西等地屢傳非法焚燒廢棄物，破壞在地的生態環境，檢方成立檢警環快速反應平台，對於挑釁公權力的環保蟑螂，都會及時偵辦，瓦解背後集團。

(中時 )