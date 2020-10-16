美國新一輪紓困方案難產，及辦理失業補助人數驟增；畫面轉到歐洲，新冠疫情再度肆虐，國際局勢動盪，美股四大指數皆墨。今日台股不免受到影響，加上台積電(2330)法說行情失靈，使得早盤低開13.66點，報12814.16點，盤中蘋概三王雖有拉抬作用，台股一度翻紅，可惜好景未能持續到最後，終場收跌77.45點或0.6%，報12750.37點，成交量約1854億元，日K連5黑。今日台股最高站上12896.3點，最低下探至12750.37點，高低震盪劇烈。本周下挫136.82點或1.06%，周K翻黑。

今日外資(不含外資自營商)賣超31.7471億元，投信買超5.5585億元，自營商賣超17.1104億元，三大法人賣超43.29億元。其中，外資連3日賣超，累計賣超232.44億元，本周以來累計賣超83.96億元，本月以來累計買超239.1億元。

觀察大盤，權值電子股及金融股上半場逢資金調節，股價表現低調；反觀傳產股，如航運、橡膠、造紙、塑化則相對有撐。截至收盤，集中市場跌多漲少，僅造紙股、紡織股、其他電子及水泥收紅，分別收漲0.87%、0.65%、0.52%及0.12%，其餘類股一片綠。

權王台積電15日法說利多連環發，卻未能反應在今日股價上，早盤低開2元至451元，陷入震盪修正，收跌0.88%、報449元。對於台積電今年資本支出登高標170億美元，供應鏈既期待又怕受傷害，漢唐(2404)、京鼎(3413)觀望情緒濃厚，終場分別收跌1.49%、2.98%，辛耘(3583)收跌3.17%。股王大立光(3008)整日穩守盤上，最高站上3020元，收漲0.34%、報2965元；鴻海(2317)今舉行科技日及宣布與裕隆合資的鴻華先進合作將推電動車新品，激勵股價收漲0.64%、報78.6元。

今日傳產股走出自己的路！造紙股士紙(1903)自開盤一路漲停鎖死，終場收65.3元。製鞋大廠豐泰(9910)喜迎Q4傳統旺季，營收、獲利看俏，收漲1.45%、報175.5元；遠雄港(5607)H2獲利續強，開盤5分鐘即跳空漲停鎖死，收29.6元。2020年台北紡織展(TITAS)15日圓滿落幕，3千萬美元商機在望，紡織股笑哈哈，今以力鵬(1447)、聚隆(1466)最為剽悍，股價直奔漲停；聚陽(1477)收漲逾4%、嘉裕(1417)收漲3.62%、新纖(1409)收漲2.26%。此外，台灣水情告急，水資源族群受矚，山林水(8473)開高走高，收漲3.4%、報47.1元。

5日RSI為42.96，10日RSI為50.95；9日K值為69.85，9日D值為76.18；20日乖離率為0.4。展望後市，美國總統大選在即、國際新冠疫情止不住，顯見國際局勢動盪，台股也跟著緊繃，在萬三關卡前近關情怯。分析師指出，成交量能不足，台股上攻力道有限，短線將維持高檔整理。日盛投顧認為，預期台股仍是類股快速輪動，建議納入部分傳產股，此外慎防追高風險。

(時報資訊)