廢輪胎裂解廠環拓科技(7507)日前與揚泰綠能股份有限公司正式完成「工程服務暨設備買賣契約」、「技術服務契約」及「產品銷售契約」簽約作業。據雙方協議，將分三階段提供設備買賣及工程服務，第一階段設備買賣及工程服務之總價超過新台幣3億；此外，揚泰綠能並同意支付環拓公司相關裂解技術專利授權金。

依國際橡膠組織研究數據顯示，2017年全球橡膠消耗量約2,800萬噸，在橡膠製品生產過程中約有10％的廢邊料與不良品產生，再加上全球機動車輛消耗產生的廢輪胎每年約有3,000萬噸，這些廢棄物若使用焚燒或掩埋的方式處理，會造成嚴重的環境汙染與人民健康危害的問題；另就台灣而言，每年約有12萬噸的廢輪胎產生，經破碎處理成膠片(粉)後約有70％作為輔助燃料，18％製成再生原料，12％經熱裂解處理製成再生碳黑與裂解油。

環拓科技為全球廢輪胎熱裂解業者，成立於2005年，擁有全世界獨家創新的熱裂解技術專利，應用於廢塑、橡膠、有機廢棄物熱裂解資源回收處理技術及土壤熱脫附處理技術之開發，提供有機廢棄物熱裂解及熱處理系統專業設計、設備建造施工、製程操作與品管技術，成功開發出可24小時連續運轉的商業化廢輪胎裂解系統，期以最少的資源創造最大的經濟效益，同時降低環境衝擊與負荷，致力於發展橡膠產業循環經濟，

環拓科技表示，揚泰綠能未來運用此半連續式廢橡膠熱裂解系統，將可回收處理台灣目前難以處理的廢橡膠，如廢橡膠油管、廢橡膠輸送帶、防震墊、國內外各輪胎廠未落地胎、未硫化橡膠等；目前已有全球知名輪胎生產廠商正積極與該公司洽談合作，規劃未來於輪胎工廠中設置廢橡膠熱裂解設備，可經濟有效處理各輪胎廠堆積眾多之未落地胎及未硫化橡膠等廢棄物，而經熱裂解產出的「環保碳黑」可直接供作新輪胎的原料使用，且製程的廢熱回收與產出的「裂解油」亦可直接供作輪胎廠產生蒸氣的燃料使用，期能協助輪胎產業達成「零廢棄」建立循環經濟生產模式。

(時報資訊)