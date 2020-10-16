日前民進黨大老邱義仁宣稱除非瘋了才會推動台獨，民進黨國際事務部主任羅致政隨即替此說背書，認為這符合蔡英文總統的對兩岸關係不挑釁、不冒進的方針，緊接著中選會今天決議，駁回台獨大老辜寬敏提出的制定新憲法與啟動憲法改造工程兩項公投案。

中選會說明，辜寬敏所提「您是否同意要求總統推動制定一部符合台灣現狀的新憲法？」全國性公民投票提案，於2020年7月14日辦理聽證竣事，依該會第548次委員會議決議，於8月13日函請提案人之領銜人限期補正，補正後經提10月16日委員會審議，認定仍不符合規定，決議予以駁回。

另辜寬敏所提「您是否同意要求總統啟動憲法改造工程？」全國性公民投票提案，於2020年7月16日辦理聽證竣事，依該會第548次委員會議決議，於8月14日函請提案人之領銜人限期補正，惟逾期未補正，決議予以駁回。

中選會進一步說明，依據公民投票法第10條第3項規定：「主管機關於收到公民投票提案或補正之提案後，應於六十日內完成審核。經審核有下列情事之一者，應敘明理由，通知提案人之領銜人於三十日內補正，並以一次為限，屆期未補正或經補正仍不符規定者予以駁回：一、提案非第二條規定之全國性公民投票適用事項。二、提案違反前條第四項所定辦法之規定。三、提案不合第一條第二項或前條第八項規定。四、提案有第三十二條規定之情事。五、提案內容不能瞭解其提案真意。」。

此外中選會指出，潘忠政先生所提「您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？」全國性公民投票案，於2020年9月17日辦理聽證竣事，經提委員會議審議，決議函請提案人之領銜人限期補正。

(中時 )