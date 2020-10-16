陸股收盤漲跌不一 滬指微漲0.13％ 15:302020/10/16 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 陸股三大指數16日漲跌不一，滬指收報3,336.36點，漲0.13％，成交額人民幣（下同）2,534億元；深成指收報13,532.73點，跌0.68％，成交額4,552億元；創業板收報2,724.50點，跌0.49％，成交額2,355億元。 從盤面上看，中藥、流感概念股漲幅居前，註冊制次新股、白酒、寧德時代概念大幅走低。創業板註冊制新股熊貓乳品、上海凱鑫盤中二度臨停。 (工商 ) #收報 #成交額 #陸股 #漲跌 #滬指 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸股震盪走低 深成指午盤跌逾1％ 12:052020/10/16 財經 大同陸資案 仍有帳戶待查 04:092020/10/16 金融．稅務 陸港觀盤－三大利多支撐 中國A股震盪走高 04:092020/10/16 全球財經 減新台幣升值壓力 外資投資台股 可用外幣擔保借款 04:092020/10/16 金融．稅務 兆豐中國內需A股基金 成績亮眼 04:092020/10/16 產業特刊 金龍魚掛牌首日 股價飆逾倍 04:092020/10/16 全球財經 《美股掃瞄》美股消息面：美國上周初請失業金人數超預期 11:582020/10/16 財經 大中華、A股基金 Q4發燒星 04:092020/10/16 投資理財 外資期現貨 同步作空 04:092020/10/16 證券．權證 三王無力 中小型股接棒奮起 04:092020/10/16 證券．權證 財經熱門新聞 台幣暴升又怎樣？老謝爆台積法說大驚奇 - 財經 北京翻臉了！賣美債押日債 美媒爆背後驚人算計 - 財經 共機擾台 兩岸要開戰？老謝：台幣驚洩台灣未來 - 財經 台灣之星iPhone12資費出爐 月租599就入手 - 財經 中澳貿易再惡化 中國棉花廠傳停止收購澳洲棉花 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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