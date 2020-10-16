陸股三大指數16日漲跌不一，滬指收報3,336.36點，漲0.13％，成交額人民幣（下同）2,534億元；深成指收報13,532.73點，跌0.68％，成交額4,552億元；創業板收報2,724.50點，跌0.49％，成交額2,355億元。

從盤面上看，中藥、流感概念股漲幅居前，註冊制次新股、白酒、寧德時代概念大幅走低。創業板註冊制新股熊貓乳品、上海凱鑫盤中二度臨停。

(工商 )

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