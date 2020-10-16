今年年初爆發新冠肺炎疫情，我國疫情已趨緩，外界把防疫成功歸功於明快的防疫措施、公開透明的每天召開記者會等，衛福部疾管署副署長羅一鈞今天出席Npost年會時表示，清明時期爆發旅遊潮，當時疫情指揮中心甚至一度要強制全國人民裝設App，一旦有人確診立刻就可以抓到接觸者，甚至連App都寫好，但最後沒有推動。

羅一鈞表示，從12月31日至今已召開230場記者會，單日最多召開3場記者會，其中最早的一場是說明武漢包機的在上午8點半舉行，最晚的一場則是說明澳洲音樂家在晚上10點10分舉行，至今已發布502則新聞稿，4月1日單天就發布7則新聞稿。

羅一鈞提及，1922防疫專線中人力則從16人增派至300人，最高進線高峰至4萬6244通為4月20日敦睦艦隊個案足跡公布，發布防疫簡訊。

羅一鈞談到「外界時常關心防疫與人權熟重熟輕」，雖然「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例部分條文」中指出，「中央流行疫情指揮中心指揮官為防治控制疫情需要，得實施必要之應變處置或措施」，但每次要施行本條時指揮官陳時中往往詢問是否有其他條可以使用。

羅一鈞指出，清明時節傳出旅遊潮，當時指揮中心甚至要強制全民裝設App，一旦有人確診，就可以抓出接觸者，「甚至連App都寫好了」，但並未推動。

(中時 )