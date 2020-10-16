桃園市平鎮區46歲陳姓男子在國慶日凌晨，因為口角糾紛，拿刀刺死45歲胡姓男子。檢方聲押後，桃園地方法院法官認為，陳是「酒後衝動」非故意，檢方提起抗告成功。地院16日下午3時開聲押庭，裁定羈押不禁見。

陳國慶日時，因口角糾紛，涉嫌酒後拿刀刺死胡姓男子，遭警方逮捕後，檢方聲請羈押，但當時法官認為，陳男是酒後犯行，一時衝突導致，難以臆測行為結果，且難認有逃亡之虞，所以沒有羈押必要，裁定無保請回，並限制住居。

檢方不服提出抗告，高院15日撤銷原判決，桃園地院16日下午3時開聲押庭，陳提早半小時到場，他說，無保請回後，因為要照顧讀大學的女兒，還是持續在工作，否則沒工作女兒就沒飯吃，這幾天作息，他也去申請低收，但不知道什麼時候會下來。至於當天是否衝動？他則說，進入司法程序不願多談。

法院審理後，認為陳涉犯最輕本刑5年以上有期徒刑之罪、相當理由認為有逃亡之虞，因此羈押不禁見。

(中時 )