立榮航空軍包機昨(15)日飛往東沙島途中，進入香港飛航情報區前，臨時被告知2萬6000呎以下有「危險活動」，因此被迫原機折返，此事件在國會殿堂引起關注。對此，民航局今作出回應，還原當時事發經程。

中國時報報導，立榮航空編號B7-9051次軍包機，昨上午搭載55名國防部與海巡署官兵從高雄小港機場飛往東沙島，準備進入香港飛航情報區時，突被港方告知該區域2萬6000呎以下有「危險活動」，並罕見地拒絕航班進入，原機不得不折返，成為海巡署東沙包機20年來，首度因「非天候因素」被迫返航的事例。

針對昨天立榮航班返航，香港民航處表示是我方取消進入請求，民航局回應表示，昨天上午我方立榮航班航空由高雄小港機場飛往東沙的包機，香港區管中心與我方區管中心交接過程中，港方臨時通知高度26,000呎以下有危險區域不得進入，因立榮航機最高飛行高度為25,000呎，故而在飛安考量下被迫返航。

再者，民航局呼籲香港方面應說明，依國際慣例，若有危險狀況，應事前發布飛航公告，何以港方航管只在航管交接時臨時通知？再者，港方通知26,000呎以下有危險區域，究竟是何種危險區域，也應公開釋疑。

(中時新聞網)