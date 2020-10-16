拍完電影後，劉亞仁還想再跟洪意晶一起合作。（車庫提供）

青龍影帝劉亞仁、《梨泰院CLASS》劉宰明主演的《收屍人》，15日於韓國正式上映，勇奪票房冠軍，目前累積票房逼近3億韓幣，預售率持續穩占第一。電影雖然以殺人和誘拐內容為主軸，但劇中並未出現過於暴力的畫面，也沒有凌虐弱者的部分，這點和過往的犯罪電影有很大的差異。

《收屍人》確定選角後，洪意晶導演表示十分感激，她說：「我至今仍不敢相信，無法掩飾愉悅的心情。第一次見到劉亞仁、劉宰明時，雖然聊了很多，但因為我太緊張了，完全忘記當時聊了什麼。」劇中劉亞仁的角色無任何台詞，洪意晶導演對此表示：「這是個挑戰，必須特別給演員演技上的指示。不是現實中的語言，只能以觀念上的話語去交流。在我們討論時，劉亞仁很自然地慎重接受我的每個意見，讓我能放心執導。」

對此，劉亞仁則說：「那樣的指示很新鮮，能感受到洪意晶導演對於角色的愛，以及貼近角色的新穎方式。」曾與柳昇完、李濬益、李滄東等知名導演合作的劉亞仁，也對於執導《收屍人》的洪意晶讚不絕口，他表示：「我覺得洪意晶導演能成為這世上不可或缺的導演，她總能讓我在拍攝時繃緊神經，是令人心滿意足的拍攝現場，希望下次還有機會一起合作。」電影30日上映。

(中時 )