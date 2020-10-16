工廠村長黃江正因村內配天宮的臨時行宮使用爭議，被村民聯合發動罷免。（張毓翎攝）

嘉義縣六腳鄉工廠村長黃江正因村內配天宮的臨時行宮使用爭議，引發本屆村長選舉落選人周德雄等村民不滿，被聯合發動罷免。嘉義縣選委會已通過第1階段提議，第2階段連署於本月22日前完成審查，若通過將是嘉義縣地方自治史上首宗村長罷免案。

六腳鄉工廠村位於蒜頭糖廠蔗埕園區內，無黨籍的黃江正退休後，住在工廠村照顧年邁父母，2010年當選工廠村長，並已連任3屆。黃江正表示，有感於村內人口老化，陸續辦理關懷據點、老人食堂等服務，6年前創立懸絲偶劇團，活絡社區，亦發揚傳統技藝。

不過，有這次罷免的連署人指出，黃江正曾說配天宮臨時行宮會和大家共同使用，現在卻強佔變成他自己的，並特地換門鎖，讓許多村民都看不下去，此外，上面所張貼的使用公告，日期疑似還標錯，質疑那份公告不是從公部門發出的，根本是他胡亂訂定。

針對臨時行宮的爭議；黃江正喊冤說，10幾年前因工廠村配天宮要整修，廟方必須搭建一個臨時棚架容納神明，供信眾參拜，但沒有其他閒置土地，只好請鄉公所向台糖承租土地，廟方來出資興建；後來配天宮整修完，臨時行宮的用途成了村活動中心。

黃江正強調，身為村長，他已繳7年多的租金，鄉公所也委託他管理，如果民眾想使用場地，他歡迎任何人來租借，只要經他同意就可用，目前裡面有放置老人食堂的食材，所以才須上鎖；10年來他做了什麼，村民都知道，規定怎麼做就怎麼做，他問心無愧。

嘉義縣選委會副總幹事張啓模說，工廠村長罷免案已通過第1階段提議，第2階段收到26份連署書，總數達到原選舉人10％以上法定門檻；若第2階段審查通過，罷免案就宣告成立，進入第3階段投票，工廠村選舉人數217人，需55票投下同意票，且同意票超過不同意票才會通過罷免。

(中時 )