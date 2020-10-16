地下鐵廣告看板巧妙將「新宿」兩字蓋到只剩下「宿」的一半。（摘自富士電視台官方臉書）

日劇《魯邦之女》第二季15日於日本開播，除了原班人馬全員到齊，「漫改小天后」橋本環奈則化身名偵探加入戰局。《魯邦之女》改編自作家橫關大暢銷同名小說，首季在日本播出時掀起觀眾熱烈討論，身為小偷世家「L一族」長女的深田恭子不願繼承家業，卻意外與警察世家出身的瀨戶康史相戀，首季最後「L一族」壯士斷腕，讓兩人戀情猶如「羅密歐與茱麗葉」苦命過程，最終順利結為夫妻。

《魯邦之女》第二季首集開播前，電視台下重本大玩創意，在地下鐵「新宿三丁目」設置廣告看板，巧妙將「新宿」兩字蓋到只剩下「宿」的一半，並留下字條寫道：「就收下Shinju（珍珠）了。」大玩諧音創意。

而15日晚間播出首集，還找來深田恭子的好友、被譽為「靈長類最強女子」摔角國手吉田沙保里客串，大秀精湛體術，深田恭子大讚好友：「強到連現場工作人員都震驚！」而粉絲對於能看到兩人合作則感到超級興奮。日本台WAKUWAKU JAPAN將於31日起，每周六晚間10點首播。

(中時 )