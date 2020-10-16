台灣大哥大及創電聚落今（16）日宣布攜手智冠集團旗下《MCL台港澳網咖電競聯賽》共同舉辦「特戰英豪網咖菁英盃」全國賽事。

台灣大哥大旗下代理遊戲《特戰英豪》自8月開始即陸續打造國際大學邀請賽臺灣資格賽、夏季盃等賽事，延續前兩項賽事好評，台灣大哥大首度與創電聚落於全台精選16間電競網咖帶來全新電競賽事《特戰英豪》網咖菁英盃，以人氣線上遊戲《特戰英豪》為比賽項目，下週六（10/24）起將進行一連8週激烈的小組賽對決，從小組賽脫穎而出的冠亞軍隊伍，將取得總決賽門票在哈哈活力站的舞台一決高下！

《特戰英豪》網咖菁英盃小組賽報名即日開跑。

《特戰英豪》網咖菁英盃即刻開戰 報名完成出賽即得MyCard 150點

《特戰英豪》網咖菁英盃第一屆賽事即刻開戰，賽事分為小組賽和總決賽兩階段；小組賽採單淘汰賽制，即日起至12/9期間開放報名，玩家可以依據自己的居住地，挑選合適的賽事網咖，每週都有不同的網咖可供報名，並和其他報名的玩家於網咖現場一決高下。每週小組賽最終獲得冠亞軍的玩家將晉級總決賽，總計8週16個隊伍，將前往總決賽爭奪第一屆網咖菁英盃的王座。不只如此，所有參加小組賽玩家都可獲得MyCard 150點的獎勵，每週小組賽名額有限，要搶要快唷！

總獎項超過30萬 誠徵各路高手來挑戰

《特戰英豪》網咖菁英盃準備了總價超過30萬以上的獎勵要送給玩家，其中包括Intel、MSI、CHERRY、JPower及GAZE贊助的多項電競配備，參賽玩家有機會獲得Intel® Core™ i7-10700KF處理器、MSI GeForce GTX 1660 GAMING X 6G 顯示卡、MSI MPG A650GF電源供應器、CHERRY MX8.0 RGB機械式鍵盤、GAZE NEO Flash 48W電競極速快充頭和JPower電競鍵鼠組等眾多好禮。觀看直播賽事的玩家也有機會獲得CHERRY MX3.0機械式鍵盤、雷神6吋低音喇叭及GAZE蓋世NEO Flash 48W電競極速快充頭喔！

除此之外，身為遊戲愛好者或對效能有眾多需求的特務們，也千萬別錯過MSI微星平台最新十代i5 RTX2060獨顯主機！

總獎項超過30萬 誠徵各路高手來挑戰。

《特戰英豪》網咖菁英盃 賽事報名資訊

報名時間：即日起至 2020／12／09（三）止

報名方式：請至活動官網報名

賽事時間：每週六，每週決選出週冠軍、亞軍

《特戰英豪》網咖菁英盃 賽事報名資訊。

欲知更多最新賽事訊息及相關活動，敬請密切注意《特戰英豪》網咖菁英盃活動官網。

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