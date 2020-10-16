全國人大常委會正審議「出口管制法」草案，預計將在17日會議結束時通過。「出口管制法」對管制清單中的敏感材料和技術出口予以監管，這部法律適用於在中國所有企業，外資企業也包括在內。

在中美科技戰背景下，這項措施被視為加強中國的監管法律武器，容許中國好像美國一樣，戰略性實施出口管制及相關許可來打擊對手。此外，中國還有「中國禁止出口限制出口技術目錄」與不可靠實體清單等招數。

新華社報導，管制法的草案明確列明出口管制物的範圍，草案內容指出，「任何國家或者地區濫用出口管制措施危害中華人民共和國國家安全和利益的，中華人民共和國可以根據實際情況對該國家或者地區對等採取措施」。

全國人大常委會成員建議將源代碼、算法一並列入管制，並提到對於在5G技術、量子通訊技術等中國已有國際領先技術的一些領域，應對這些技術的出口或轉讓，實施一定程度或者一定時限的管制。

(工商 )