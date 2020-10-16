由民間團體自主發起的台中舊城區節慶活動「鈴蘭通散步納涼會」，2020年將於10月24日、10月25日登場！邁入第二屆的「鈴蘭通散步納涼會」，一路從台中火車站沿著中山路到台中第二市場，遊行表演團隊以及跳島市集將會圍繞在民眾身旁，琳瑯滿目的舊城區，邀請民眾一同點亮鈴蘭通，並享受歡樂的氛圍！

這是在台中市舊市區經營多年的中城再生文化協會（中區再生基地），與西川淑敏日本舞踊知家於去年10月底共同發起，沿著過去曾經被稱為「鈴蘭通」的中山路而舉辦的變裝遊行活動，去年透過邀請民間團體沿街遊行、串聯在地店家抽獎模彩與啤酒節的活動，除了成功地為台中舊市區帶來人潮之外，更讓市民大眾重新來認識在地的歷史文化與街區生活況味！

台中市的舊市區從2012年「宮原眼科」活化老屋的經營模式興起以來，除了宮原眼科系列的四信、櫟社之外，還有全安堂太陽餅博物館、市役所、瓦庫燒肉麻辣鍋、植光花園酒店、紅點文旅、繼光工務所等精彩老屋活化案例。

這幾年來在上述熱點的帶動下，周邊的巷弄之間也開始出現許多年輕人流行的文創小店，特別是沿著過去被稱為鈴蘭通的中山路一帶，慢慢地成為新舊族群與創意產業交融的區域！

鈴蘭通這條街道是台中第一條現代化的道路，而台中是全台灣第一個棋盤式規劃的城市，有「小京都」之稱，當時的鈴蘭通就是台中這城市裡最熱鬧的一條街，就像日本許多城市都有一條鈴蘭通，也都是市區最熱鬧地段，現今的中山路從日治時期到民國60年代一直都是商業黃金地帶，街邊還有歐風鈴蘭花造型的路燈，華麗優雅街景成為全台特色。

主辦單位表示，今年第二屆鈴蘭通散步納涼會，集結了動靜兼宜的企劃，分別有五大活動：包括全員大集合變裝遊行：預計有近20個團體將和民眾們一起參加變裝遊行，活動兩天從下午兩點開始一直到下午五點都有表演節目。

此外，中城散策市集落落踅：分散在中山路（鈴蘭通）沿線的五處跳島式市集；大墩鈴蘭通啤酒節：今年策畫於台中舊火車站廣場前廊道，以啤酒花園為概念策劃啤酒節氛圍；以及近百家店家串聯：合作店家門口都掛上鈴蘭燈，創造鈴蘭通節慶意象，並結合集點抽獎活動；還有，余如季老照片展覽：知名攝影家余如季從二戰前就開始記錄著台中，展覽期間歡迎大家一起走入時空隧道。

主辦單位表示，10月24日、10月25日歡迎大家來到台中舊城區，慢慢挖掘舊城區內的特色店家，搭配鈴蘭通集點活動地圖，穿梭在中城散策市集中，同一時間還會有各種變裝遊行團隊行進在旁邊，將街區打造成一個遊樂園，有各個活動等著民眾去玩！

此外，想變裝參與的民眾，可在活動兩天至台中舊火車站前迴廊租借浴衣旗袍等服飾，換裝後漫遊舊城區會有更不一樣的體驗。第二屆鈴蘭通散步納涼會將再次重現去年的熱鬧，演繹平凡卻幸福的街區，重拾昔日風光，驚豔全台！

(工商 )