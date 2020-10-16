立榮航空昨（15）日飛往東沙的一架軍包機，傳出遭到香港飛航區管中心拒絕進入飛航情報區而折返回台，引發外界對中國政治介入的揣測。對此，國防部長嚴德發今天表示，經國防部查證，中共當時在周邊海空域沒有任何軍演活動；交通部長林佳龍則說，香港飛航區管中心在第一時間沒有公告飛航情報區的範圍，民航單位已經提醒香港飛航區管中心，要依據國際民航組織的規定進行公告，而後續航班會依規定安排。

香港民航處答覆中央社記者時表示，按既定機制，飛機使用有關航道進入香港飛行情報區前，需由香港及台灣雙方的航空管制中心事先協調，以及獲得香港民航處批准。昨天接獲台灣民航局通知，有關航班擬經該航道進入香港飛行情報區，因應當時的情況，香港民航處通知台灣航空管制中心，有關航班需遵守的最低安全高度，其後，台灣航空管制中心向香港民航處表示，取消有關航班進入香港飛行情報區的要求。民航處強調，他們按既定機制和程序行事。

經國防部查證，嚴德發今天指出，中共當時在周邊的海空域，沒有任何軍演活動，期間也沒有任何異常，中國海事局也沒有發布相關飛航的禁航公告。他並呼籲中共當局，遵守國際飛航組織的規範，並重視國際飛航的安全，勿破壞國際飛航的秩序。

林佳龍則說，香港飛航區管中心第一時間沒有公告飛航情報區的範圍，民航單位已經提醒香港，要依據國際民航組織的規定進行公告。後續將依規定安排後續航班。

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(中時新聞網)