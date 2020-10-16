37歲演員吳定謙近年事業忙碌，16日他在臉書分享喜訊，他和插畫家女友葉小姐已於10月1日登記結婚，也將於明年升格當父母。據了解，兩人是朋友介紹認識，是以結婚為前提交往，小他3歲的老婆目前懷孕3個月，導演老爸吳念真也即將升格當阿公，吳定謙本來就很喜歡小孩，順其自然，沒想到愛的結晶提早報到。

吳定謙提到老婆，甜蜜告白「我很開心在人生的路上可以遇到一位全力支持我的工作、也願意互相扶持的伴侶，她是我人生最大的幸運。」也說「感謝雙方家長都很支持我們的決定，在得知要當阿公阿嬤時，都用淡定外表掩藏自己的喜悅，並且不干涉任何做法，讓我們以自己理想的形式踏入人生的下一階段。」

吳定謙感嘆，2020對很多人來說應該都是個充滿挑戰和驚喜的一年，上半年他首次執導的電視歌仔戲《孟婆客棧》圓滿殺青，現在進入如火如荼的後製階段，還有在《我們與惡的距離》舞台版中飾演人權律師王赦，背誦拗口的法律名詞、並且詮釋他面對事業和家庭的兩難。

吳定謙感謝在這動盪的一年中還能有這些機會磨練自己，也希望這些作品都能感動每一位觀眾，對於未來「扮演過無數次丈夫和爸爸的角色，這次終於輪到自己，心情其實很平靜而滿足，我想以後在接到同樣的角色時，會更能同理一位人夫或人父的心情吧？」經紀人也表示歡迎各界邀約演出，「他要開始賺奶粉錢」。

(中時 )