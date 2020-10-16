曾是反骨成員之一的瑋哥，之前受訪證實已離開團隊，並延伸出老闆因為金錢名利而改變，讓孫生抱不平，怒指瑋哥「整天裝可憐自己不打拼」此風波持續延燒著。而同為成員之一焦凡凡，早在今年五月也在新頻道《焦心廚房》大方邀請團長酷炫，來正面回應退團之說。過程中也聊到焦凡凡與酷炫經歷過大吵甚至沒聯絡，但隨著大家心境提升用另外一種方式合作著，而焦凡凡也表示不會離開反骨。

焦凡凡與酷炫訪談過程中，焦凡凡說當時反骨從十萬不到的訂閱數，半年內漲到百萬，「但不懂拍片成本，因為酷炫不會說也不會抱怨，他都自己吸收。反正我們就是演員，腳本想好我們就去演，但久了就有爭吵，譬如說琳妲想拍這個、孫生就會抱怨為甚麼都只找琳妲、瑋哥就會抱怨為甚麼找孫生，我也抱怨為甚麼我們沒有收益沒有演出費，那時候大家就有點爆炸了」。而酷炫也表示，這團隊每個人都有自己的個性，團隊成長到一個階段就會面對轉型，也曾與焦凡凡甚至一度吵架到斷連，但反骨這邊就是一個家，其實大家都是在同一個圈圈內努力，大家都還是可以合作，也喜歡一起拍片感覺。而焦凡凡最後也表示「我沒有要離開」，未來也會邀請酷炫再來《焦心廚房》聊更輕鬆的話題。

焦凡凡表示與酷炫曾經吵到斷聯繫（圖片翻攝自焦心廚房YouTube）

(中時新聞網)