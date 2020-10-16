宇峻奧汀於今（16）宣布，以日本HOBBY JAPAN的動畫作品為題材、台灣USERJOY研發的《sin 七大罪～魔王崇拜～》確定今年在台港澳上市。本作承襲《sin七大罪》動畫色氣滿滿又歡樂滿點的世界觀，玩家將於遊戲中參與「傲慢」魔王路西法的冒險故事，並可征服數十名全新登場，與七大罪魔王一樣香的原創角色，徹底充實玩家的萬魔殿！

《sin 七大罪》是模型雜誌出版商 HOBBY JAPAN 推出的「魔王崇拜型計劃」跨媒體製作，範圍包含模型、漫畫、動畫等領域，如今於宇峻奧汀製作的《sin 七大罪～魔王崇拜～》為首次推出的對應遊戲。知名插畫家 Niθ 所設計的七大罪魔王，徹底了顛覆了魔王的形象，香到不可思議的造型征服了廣大的信眾。後續推出的《七美德》系列，更讓天使的色氣也能與之抗衡，揭開了史無前例、至極華麗的天魔大戰。

遊戲接續《sin 七大罪》動畫的劇情，在路西法成為『大罪首席』後，為防有朝一日天界大舉進攻地獄，路西法設法招攬人類信眾來強化地獄勢力。就在這樣一如往常招攬信徒日子裡，真莉亞不幸地再次被『虛妄的魔王』貝利亞爾以及充滿謎團的第三勢力所綁架，並在貝利亞爾的安排下，魔王們被迫站上一場地獄VS天界、七大罪VS七美德的舞台，魔王們與真莉亞的未來究竟會如何呢？

大罪魔王和天使們之間的各種誇張大膽無厘頭的搞笑劇情，以及各種奇妙荒唐的主題設施，敬請期待。

●世界觀

1.靈薄獄：天界與地獄之外的荒蕪邊界，收納著無法去天界與地獄的靈魂。由於靈薄獄的封印被不明原因所解除，使得那些生前曾在歷史上留下大名的靈魂們重新獲得了肉體，化為隸魔，並於異次元中建立了靈薄樂園。

2.靈薄獄之魂：前世大有淵源的靈魂，由於沉眠的時間過久，致使靈魂產生不安定，而失去了大部分生前的記憶。獲得肉身之後化為隸魔，成為可以左右天魔之戰的第三勢力。

傳聞中隸魔的出現，至今未有確定的說法。根據『靈薄特派員』蒂琪西的調查，歷史上有記錄的起源：1、獲得肉身後化為高級惡魔．隸魔2、獲得肉身後由於靈魂混雜魔性化為隸魔。但最為人所信服的還是最後這個說法...『隸魔』，應該就是魔星被路西法狠狠的揍一頓以後變成路西法的奴隸。

3.靈薄樂園，由隸魔所建立的遊樂園，有各種破天荒的遊樂設施，會在深夜裡偷偷誘拐人類進入其中，收集人類的慾望與靈魂之力。

4.情色澡堂，靈薄樂園主題設施之一，提供療癒與愛的公共澡堂，在這裡，所有人都能夠坦承相見，裸露出自己平時不為人知的一面，由於過度開放，甚至可能超脫慾望？

5.魅惑學園，專屬於女學生的區域，乃少女們追求眼下愉悅、尋歡作樂之地，宛如不夜城般，不知休眠在此遊走，這裡另外有著名物，永劫電車，能讓人永遠沉盡在人潮擁擠的尖峰時段中，體驗成為人肉沙丁魚的快感。

●大罪登場

「傲慢」路西法（ルシファー，CV：原由実）

司掌傲慢之罪的魔王。因反抗神而被冠上『傲慢』之罪，就此被逐出天界成為了墮天使。現為七大罪之首並領導著其它大罪。雖然經常表現出瞧不起他人的態度，但其實個性單純、喜歡直來直往，是個容易被捧上天的大小姐。

「嫉妒」利維坦（レヴィアタン，CV：藤田茜）

司掌嫉妒之罪的魔王。 對路西法心懷戀慕之情，對她有著強烈的執著。 有著一手好廚藝，願意對喜歡的人奉獻一切， 具有操控水的能力，並能召喚水棲眷屬。 一不高興就會對其眷屬貝西摩斯發牢騷或遷怒。

「憤怒」撒旦（サタン，CV：櫻庭有紗）

司掌憤怒之罪的魔王。 戰鬥力強大且個性好戰，為地獄門的守護者。 容易被認為個性粗枝大葉， 但實際上性格一絲不苟且有潔癖症。 私下喜歡嬌小可愛的東西，特別中意同為魔王的別西卜。

「怠惰」貝爾芬格（ベルフェゴール，CV：加隈亞衣）

司掌怠惰之罪的魔王。 對於所有被自己在心裡分類為 「麻煩」的事物一概不碰不管。 相反地，對於感興趣領域的知識或技術， 則會不惜辛勞與時間去學習。 透過網路召集信徒，其信眾遍怖全世界，據說「認真起來的話是魔王中最強的」。

「貪婪」瑪門（マモン，CV：日笠陽子）

司掌貪婪之罪的魔王。 為了償還丈夫的債務並養育超過50萬隻的子女， 做著可疑的生意賺取超乎常理的收入。 個性看似溫順嫻淑，但其實非常精打細算， 隨時都在腦中盤算得失後才採取行動。 一方面卻有著遇到不良品容易受詐騙的不幸體質。

「暴食」別西卜（ベルゼバブ，CV：小倉唯）

司掌暴食之罪的魔王。 在人間界被崇敬為「暴食女王」， 在眾魔王之中顯得特別身材嬌小，是其他大罪們疼愛的對象。 其真正的實力尚為未知數， 對於不愛惜食物的人，會用頭上的角去刺對方的屁股，爆發出「小卜衝擊」。

「虛妄」貝利亞爾（ベリアル，CV：伊藤靜）

司掌虛妄的魔王。地獄名門班德魯家的千金，前任「七大罪」首席。自尊心極高，容易說大話，因此經常失敗闖禍。但無論何時她總是自大且積極正向，彷彿擁有鐵打的心臟。

「憂鬱」亞斯塔祿（アスタロト，CV：田所あずさ）

司掌憂鬱之罪的魔王…但是她有著另外一面，在網路上散播曲風憂鬱歌曲，可說是地下偶像。個性非常消極負面，而且有嚴重的被害妄想，很難與他人溝通。仰慕著虛妄魔王貝利亞爾，無論何時都跟隨著她。

「憂鬱」亞斯塔祿（アスタロト，CV：田所あずさ）

司掌憂鬱之罪的魔王…但是她有著另外一面，在網路上散播曲風憂鬱歌曲，可說是地下偶像。個性非常消極負面，而且有嚴重的被害妄想，很難與他人溝通。仰慕著虛妄魔王貝利亞爾，無論何時都跟隨著她。

●原創隸魔登場 (首波釋出部份角色)

《sin 七大罪～魔王崇拜～》除了動畫內的全部角色收錄之外，也與朝凪、活断層、中野友和、藤ます、ポップキュン、左藤空気、玉之けだま、すめらぎ琥珀等數十位人氣日本畫師合作創造全新隸魔！

夏麗瑪（シャリマー，聲：岸本望，繪師：中野友和）

喜歡戀愛話題、在樂園內聲援戀愛行為的婚姻活動諮詢師。單薄嬌弱的外表跟難以捉摸的氣質，

讓樂園內的人都認為她是個多情女子。個性雖然給人一點看破紅塵的印象，但其實是個天然呆且有點迷糊，令人無法討厭她。除了現實中的戀愛話題，她也很喜歡幻想中的戀愛故事，最近特別沉迷於以惡魔與天使為題材的故事。

芙露卡（フルカ，聲：中村桜，繪師：中野友和）

全身散發著嬌弱而紅顏薄命氣質的大姐姐，溫柔地迎接所有造訪情色澡堂的居民。個性和善、體貼且喜歡照料他人，不過一旦去了「某個場所」就會性情驟變。因此有時候會身不由己地引起大騷動。

賈西亞姊妹（ホールジー／アシュリー，CV：日笠陽子，繪師：左藤空気）

人稱「賈希亞姊妹」，魅惑學園學生會會長與副會長，她們重視彼此更甚於一切。姊姊海爾希個性開朗調皮，妹妹艾希莉乍看乖巧文靜，但其實跟姊姊一樣愛搗蛋，身為引領流行風潮的「魅惑ＪＫ四天王」而備受居民們前呼後擁，但她們常常在背地裡策劃陰謀，試圖將比自己更搶眼的人踢下台。

聖蓮（セェーレ，聲：藤田茜，繪師：朝凪）

魅惑學園的學生會成員，喜歡惡作劇。似乎負責會計，但對於工作有多投入則是個謎。一直想要一個適合打瞌睡的枕頭，但是連去店裡買都懶，個性非常怕麻煩。送她禮物的話或許能看到她出乎意料的一面喔。

《sin 七大罪～魔王崇拜～》確定於今年就會和台港澳的大家見面囉！官方會陸續釋出更多遊戲消息以及超勁爆宣傳內容，想「超前部屬」的玩家們請關注我們的官方粉絲團唷！

sin 七大罪~魔王崇拜~

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