《商情》國內鋼市復甦有望 流通行情走穩 15:392020/10/16 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因國內、外鋼市皆復甦有感，美國熱軋每噸已突破美金700元，歐美、日韓等地區鋼品流通行情亦逐步攀升，業者預計鋼市下半年仍可維持走強格局，因此中鋼於13日開出11月盤價，全面調漲1000至1200元不等。 不過業者表示，因本周才剛開出11月盤價，因此國內行情尚未發酵，仍在沉澱，故國內鋼品市場流通價本周維持不變，其中冷軋、熱軋鋼捲已維持2周未調整，鋼板部分則已維持5周平盤。(商品行情網) (時報資訊) #中鋼 #鋼市 #流通行情 #熱軋 #鋼品 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《集中市場》台股落水 外資連3賣 15:222020/10/16 財經 《商情》紓困方案有望通過 紐約期金小幅走揚 09:592020/10/16 財經 北士科地上權案 二度流標 04:092020/10/16 產業．科技 台灣權王－車用加持 為升、強茂行情加溫 04:092020/10/16 證券．權證 河靜鋼 逆勢調降12月盤價 04:092020/10/16 證券．權證 五中全會後兩岸經濟微妙賽局 04:092020/10/16 時論廣場 每噸漲破700美元 SM三雄大進補 04:092020/10/16 財經要聞 全球市場風險情緒 趨樂觀 04:092020/10/16 投資理財 塑化族群有戲 7檔逆勢收紅 04:092020/10/16 財經要聞 《盤後解析》虎頭蛇尾 台股日K連5黑 13:572020/10/16 財經 財經熱門新聞 中美貿易戰夾縫中生存之道？日表明不封殺華為外陸企 - 財經 台灣之星iPhone12資費出爐 月租599就入手 - 財經 美股被炒成噩夢！ 專家：都是這群投資人的錯 - 財經 共機擾台 兩岸要開戰？老謝：台幣驚洩台灣未來 - 財經 北京翻臉了！賣美債押日債 美媒爆背後驚人算計 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。