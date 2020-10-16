因國內、外鋼市皆復甦有感，美國熱軋每噸已突破美金700元，歐美、日韓等地區鋼品流通行情亦逐步攀升，業者預計鋼市下半年仍可維持走強格局，因此中鋼於13日開出11月盤價，全面調漲1000至1200元不等。

不過業者表示，因本周才剛開出11月盤價，因此國內行情尚未發酵，仍在沉澱，故國內鋼品市場流通價本周維持不變，其中冷軋、熱軋鋼捲已維持2周未調整，鋼板部分則已維持5周平盤。(商品行情網)

(時報資訊)