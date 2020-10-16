下周國際新聞事件
10/19 周一 日本9月進出口、貿易收支
澳洲央行會議紀錄
NAHB美國10月房市指數
業績報告：IBM
10/20 周二 美國9月聯邦預算收支
歐元區8月經常帳
美國9月建築許可
美國9月新屋開工
業績報告：網飛、德儀、Snap
10/21 周三 英國9月CPI
MBA美國抵押貸款申請
業績報告：LG顯示器、佳能、特斯拉、賽靈思、Under Armour
10/22 周四 聯準會褐皮書
美國9月成屋銷售
歐元區10月消費者信心
業績報告：SK海力士、現代汽車、微軟、亞馬遜、英特爾、可口可樂、吉利德、美國航空
10/23 周五 日本9月CPI
日本10月製造業PMI
英國9月零售銷售報告
歐元區10月製造業/服務業/綜合PMI
英國10月製造業/服務業PMI
美國10月製造業/服務業/綜合PMI
業績報告：巴克萊銀行
(時報資訊)
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