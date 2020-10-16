下周國際新聞事件

10/19　周一 日本9月進出口、貿易收支

澳洲央行會議紀錄

NAHB美國10月房市指數

業績報告：IBM

10/20　周二 美國9月聯邦預算收支

歐元區8月經常帳

美國9月建築許可

美國9月新屋開工

業績報告：網飛、德儀、Snap

10/21　周三 英國9月CPI

MBA美國抵押貸款申請

業績報告：LG顯示器、佳能、特斯拉、賽靈思、Under Armour

10/22　周四 聯準會褐皮書

美國9月成屋銷售

歐元區10月消費者信心

業績報告：SK海力士、現代汽車、微軟、亞馬遜、英特爾、可口可樂、吉利德、美國航空

10/23　周五 日本9月CPI

日本10月製造業PMI

英國9月零售銷售報告

歐元區10月製造業/服務業/綜合PMI

英國10月製造業/服務業PMI

美國10月製造業/服務業/綜合PMI

業績報告：巴克萊銀行

(時報資訊)

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