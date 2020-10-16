唐在揚（左起）、喜翔、邱偲琹、鄭人碩、賴孟傑現身分享電影花絮。（雄影提供）

2020高雄電影節16日開幕，開幕片《親愛的殺手》導演賴孟傑、監製唐在揚、演員鄭人碩、邱偲琹、喜翔均出席受訪，片中鄭人碩演出下肢癱瘓的身障人士，喜翔則飾演他的父親，為了要照顧行動不便的兒子，付出了不少苦力活，必須將鄭人碩從車上搬下輪椅，又從輪椅搬上床。

鄭人碩非常感謝劇組給他機會觀摩身障人士，加上他曾經親身照顧過行動不便的父親許多年，拍攝時感觸非常深，「那時候我爸的輪椅還沒丟，有兩周的時間回家都躺在輪椅上，自己一直推輪椅。」喜翔補充說當時鄭人碩80公斤，累到一度飆國罵。

女主角邱偲琹在片中有大膽的情慾演出，她透露其實最初自己拍這部片，家人沒有很樂見，但是自己逐步用預告、新聞讓家人慢慢適應，「其實我爸爸不太肯進戲院，但他朋友都會跟他說，我媽媽會看，有提醒媽媽帶著藝術的眼光欣賞。」

監製唐在揚表示，電影本來要在香港電影節首映，因為疫情影響反而改在高雄電影節世界首映，頗有緣分，而繼愛情喜劇《陪你很久很久》之後，賴孟傑完全轉換風格拍攝《親愛的殺手》，他也說：「非常謝謝高雄電影節，我認為這部電影是蠻在地的題材，能在雄影首映非常開心。」

(中時 )