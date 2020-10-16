新竹縣長楊文科推動「5支箭」施政主軸，其中位於竹北市核心地帶的國際AI智慧園區，公共工程即將於今年底完工，產業專用區土地面積達8.05公頃，規畫引進智慧應用、資通訊等新興產業，首次招商公告為即日起至11月16日止，預計年底達成設廠進駐的目標。

楊文科表示，產業發展為台灣未來10年能夠與國際保有競爭實力的重要方向，新竹縣為科技大縣，將把國際AI智慧園區打造為AI創新技術研發基地，吸引企業及青年創業進駐，提升技術研發品質，更期望朝工業智慧生產及生活多項智慧層面應用邁進，建構園區成為北台灣產業新亮點。

國際AI智慧園區位於竹北市莊敬北路，開發面積為12.61公頃，產業專用區一、二總共約8.05公頃。產業專用區一為6.05公頃，朝5G、AI、IOT、行動載具等為產業發展主軸，引進軟體設計、智慧應用服務、資通訊等優勢產業及相關新興產業。

產業專用區二為2公頃，則以服務性產業為主，如餐飲、金融及保險業等。期望吸引企業與青年創業進駐，開創一處兼具「智慧研發與設計示範」、「產學合作與技術交流」、「友善環境與產業群聚」之產業新創基地，加速竹縣整體產業發展、增加就業機會。

招商公告即日起至11月16日受理申請，位於受理期間申請者不予收件，招生文件可於上午8點30分至12點、下午1點30分至5點，伃新竹縣政府產業發展處經貿事務科領取，也可電洽03-5518-101分機6174洽詢，歡迎各界踴躍參與設定地上權投標。

(中時 )