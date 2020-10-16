立榮航空B7-9051軍包機昨飛往東沙島途中，進入香港飛航情報區前被告知2萬6000呎以下有「危險活動」，被迫原機折返。對此，民進黨立委趙天麟表示，這件事情非常不尋求，不能當普通事件看待，建議國防部、海巡署、民航局要共同最快時間跟國人釐清說明，也向中方跟香港表達嚴正交涉態度。

趙天麟指出，該航道雖然是香港識別區，但仍是國際自由的航道，不代表只有香港或中方的飛機可以通過，而是全世界飛機都可以在那邊自由航行，政府應該要給民航飛行安全一個保障，如果是中方或港方不友善或惡意作為，應該嚴正表達抗議。

趙天麟說，大陸又在扮演麻煩製造者，這件事不應該當成偶發事件，要當成很重要的事件看待，必須用各種方式去排除，並讓國際社會看到我方抗議跟反對的立場。

民進黨立法委員蔡適應表示，由於此事牽涉民航機飛航安全，各飛航情報區主管單位應依國際慣例提前公告，不應任意以「危險區域」草率帶過；他希望只是個案，不然對於好不容易建立起來的飛航機制會是很嚴重的問題。

(中時 )