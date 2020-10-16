民進黨前立委張清芳之子張定瑋在擔任副總經理的「柏雲特」公司，打著巴西對資金需求泛濫，可以到巴西放款收取高額利息作幌子，以每單位10萬美元，保證獲利年息7到13％吸金，並向被害人保證「保本」，共有19名受害人，最高投資金額達7000萬元，不法金額達2.6億元，台北地檢署偵查後16日依違反《銀行法》起訴張定瑋及公司的林姓、陳姓業務員。

張定瑋在2016年投資成立的益高投顧公司，就因向友人借款1600萬元以供驗資之用，完成公司登記後，就將借款匯出返還友人，被新北地方法院依違反《公司法》、《商業會計法》及使公務員登載不實的偽造文書罪判刑3月，金管會並依據《投信投顧法》，廢止益高投顧公司投顧執照，並解除張定瑋董事職務。

檢方調查，張定瑋及2013年起，在擔任副總經理的美商「柏雲特」公司台灣分公司，與台灣分公司負責人林俞君、林女丈夫亞洲區總經理鄭敏恆，向投資人鼓吹巴西正在開發，資金需求泛濫，只要到巴西放貸就可以收取高額利息，接著以10萬美元為一單位接受投資，年息率保證7到13％。

柏雲特並在位於台北101的辦公室及文華東方酒店舉辦感恩茶會，會中也提到巴西放款投資項目。

不過，被害人原先都有順利獲得10％年息，2016年中旬被害人開始拿不到應得款項，遲至2017年才向檢調檢舉。林女及鄭男在檢調調查時已出境，且款項當初是直接匯往香港，以致於無法追回查扣。

張到案後供稱，這些投資人不是「不特定多數人」，部分是自己在投顧業的舊客戶、父親的朋友，連家族成員、父親等人都有投資並沒有違反銀行法犯意。

檢方勘驗雙方投資合約書及傳喚被害人作證，發現合約載明保本且張男等人口頭上也向被害人等保證，後期合約書並載明等一年期滿後，只要提早三個月前告知即可贖回，還強調巴西有銀行資金充沛，可保障投資不會虧損。

檢方查出，張定瑋每筆投資可抽2.5％佣金、李姓業務可抽3％佣金，陳性業務雖自稱沒抽佣金，但確實有介紹朋友加入投資因此依違反銀行法第29條、29之1條規定，依法起訴張、李、陳等3人，並對主嫌林女及鄭男發布通緝。

(中時 )