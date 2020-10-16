「保護傘」餐廳旋即拉下鐵門暫時營業。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市新生南路三段上的「保護傘」餐廳，15日中午12時許，突遭一名持水桶的黑衣男子闖入，不發一語將桶內的雞糞水朝櫃台潑灑，隨後迅速逃離現場，因該餐廳是香港律師黃國桐發起，讓反送中的香港年輕人在台工作，所以特別敏感，警方目前已調閱監視器畫面追凶中。

警方調查，中午一名身穿黑色帽T、戴口罩的男子，徒步到剛開門營業的餐廳，當時店內約有5名員工，另外還有2、3名正在用餐的客人，黑衣男持裝滿雞屎的水桶直接朝店內櫃台、廚房潑灑，令一名女店員閃避不及，全身遭潑滿糞水，而廚房及櫃台附近也都是糞水，黑衣男犯案後迅速從旁邊的巷弄奔跑逃逸。

這家由香港「反送中」抗爭者義務律師黃國桐在台開設的餐廳，隨即向派出所報案，並拉下鐵門暫時營業，在臉書粉絲專業發文表示「因緊急原因，今明兩天暫時未能營業，對此真的十分抱歉。」因最近陳同佳欲來台投案風波不斷，不排出這起案件與政治立場不同有關，警方刻循線調查中。

(中時 )