大陸知名短跑名將張培萌，在去年520情人節時於北京奧運鳥巢跑道上向前主播張莫涵跪地求婚，羨煞眾人。未料，美好婚姻只維持一年張莫涵便在微博上公開多張瘀青照，並直指「受到張培萌長期家暴」引起網友熱烈討論。

曾在2013年的比賽中跑出10秒整驚人成績的短跑飛人張培萌，2017年宣布退役後，隔年投入俯式冰橇項目並積極爭取2022年的北京東奧資格賽，讓眾人十分期待他的表現。

而他在2019年與頗有知名度的前體育主播張莫涵結婚3個月後便生下一女，原本以為這對佳偶能一直這麼幸福，近日卻遭到女方爆料自己長期受到對方家暴，並在網路上公開一張張怵目驚心的照片。

短跑名將暴打「懷孕7個月」主播妻 渣夫竟回：我雄性激素高（圖／微博@张培萌）

在張莫涵的貼文中表示，張培萌不僅被抓到在外有小三，張莫涵甚至握有他在外玩樂的性愛影片當證據，事後還不只一次對她動手，即使懷孕7個月也沒放過她，而且每次暴打後都會誠懇道歉請求原諒，加上婚前交往的2年期間也多次被打，讓她終於忍無可忍前後報警了3次並前往醫院驗傷，張培萌被問到為何總是施暴時，他竟瞎回「運動員都這樣，雄性激素高」引發眾怒。

短跑名將暴打「懷孕7個月」主播妻 渣夫竟回：我雄性激素高（圖／微博@漠寒Roxana）

另外，張莫涵還貼出母親及阿姨也同樣遭到張培萌暴打的照片，原因是他想將小孩的監護權搶回，因此烙人來搶小孩並毆打前來阻止的女方家人。對此，張培萌反擊是女方太強勢，還不斷索討大量錢財並威脅男方要讓他身敗名裂才出此下策，目前案件已進入訴訟過程。但即使張培萌出面反擊也依舊撕不掉「渣夫」的標籤。

短跑名將暴打「懷孕7個月」主播妻 渣夫竟回：我雄性激素高（圖／微博@漠寒Roxana）

(中時新聞網)