湛積公司針對日前遭控竊取電動機車業者Gogoro的馬達與電池技術，帶槍投靠輸中，對此湛積發表聲明，嚴正表達絕無竊取任何營業秘密的立場，已提供具體證據給予司法單位，積極配合檢調單位的調查，相信司法公正調查將還湛積清白。

湛積強調，自創立以來即秉持尊重技術自主精神，且相當重視包括營業秘密及智慧財產權，同時積極迴避侵害他方的專利權，營運過程中皆有嚴謹的資訊控制流程及監督機制，同時定期進行相關稽核，確保公司員工符合公司智財權保護政策。

湛積表示，有報導指稱「湛積工程師竊取睿能公司（Gogoro）電池技術機密及馬達輸中」，全然與事實相違，湛積專注於載具電動化系統解決方案，其中營業內容並無電池相關產品業務，且目前業務區域僅限台灣客戶，主要的目標市場就是台灣，未來沒有中國大陸的業務推展規劃，更無欲輸往大陸的情事。

另有報導中提及，湛積「雖未講明，但實際上就是在做電動機車…」，湛積重申，包含現在及未來的業務發展，完全沒有整車製造或輸出的規畫，而是提供載具製造商最關鍵的核心零組件與系統整合「量身定制的客製化服務」，協助客戶縮短載具電能化的開發時程及降低成本，為客戶增加實質產業競爭力。湛積強調，服務的對象是車廠，但就是沒有賣車！

此外，參與湛積募資的機車廠三陽工業也發表聲明，是基於品牌發展與全球布局而投資，但確遭特定人士刻意影射、扭曲三陽投資湛積的始末與目的，三陽表達譴責。

三陽的聲明中指出，湛積公司創辦人林松慶於離職後，始與三陽初步接觸，並於多次會面後方由湛積提出投資邀請，三陽以審慎態度多方諮詢產業專家學者，且經公司指派律師進行投資評估審議後始投注資金，詳細投資均如實揭露公布於財報。三陽非湛積公司創始股東、亦非唯一股東或是持股比最大股東，亦未指派人員擔任湛積公司董監事職務。

三陽強調，於投資湛積公司前已明確告知並嚴格要求尊重第三人智慧財產權，並獲湛積公司保證恪遵法令之承諾。倘若因不法情事影響公司名譽而造成三陽營運受損，三陽自當提起訴訟，捍衛公司名譽與股東權益；惟若特定人士有抹黑、不當指涉而毀損三陽商譽，或者散佈轉傳惡意不實消息者，三陽也將捍衛權益提告。

(工商 )