市議員李麗華表示，關懷據點志工為柴米油鹽醬醋茶精打細算，還有志工要動用自己的人際關係，向親朋好友募款、募物資。（盧金足攝）

「阿公、阿嬤要多吃青菜」，但關懷據點補助餐費一名長輩只有30元，菜錢不夠啦！

市議員李麗華16日在民政質詢時，端出一盤菜，包括絲瓜、白菜、蕃茄等，還有一盒蛋，萬物皆漲，國小學童午餐一人45元，坊間便當也要一個80元，讓關懷據點志工為柴米油鹽醬醋茶精打細算，還有志工要動用自己的人際關係，向親朋好友募款、募物資。

「有的志工自己下田種菜」，李麗華說，甚至留下每年普度剩下的米或民生用品補不足之需，為讓據點的長輩吃得更好、吃得營養，志工費盡心思，目前關懷據點補助餐費每人30元，希望爭取加碼10元才到位。

李麗華說，每次到關懷據點探望長輩時，每個據點都向議員反應，實在讓議員覺得很心疼，希望最照顧老人的「市長媽媽」盧秀燕可以讓長輩的餐點菜色更豐富，增加餐點補助經費，大台中的長照更完善，銀髮族更快樂。

社會局長彭懷真表示，社區照顧關懷據點餐飲費屬於巿府自編預算額外加值補助，今年及明年都編列776萬元；近年來中央推動社區照顧關懷據點升級為社照C據點，經費依照辦理時段，由原本18萬元提升至27萬元到120萬元不等，共餐費用也將提升，社會局未來將持續輔導據點升級，增加據點補助經費。

社會局表示，由於社區照顧關懷據點是自主共餐，食材多數來自市場採購或社區互助提供肉品，雖然不能強制規範，會提醒社區購買有生產履歷的食材，定期聯合衛生局檢查食品安全，依規定配合辦理，透過營養知能課程，教導長輩食安觀念。

(中時 )