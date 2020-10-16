鴻海(2317)今（16）日首屆「鴻海科技日」（HHTD）下午由鴻海研究院接棒舉辦首場公開活動，由院長劉揚偉揭櫫5大研究所規畫的十大前瞻技術研發計畫，以提前布局5年後新產業、產品或製程所需的技術與解決方案，扎下3大關鍵技術的根，結出3大未來產業的果。

鴻海6月17日宣布正式成立「鴻海研究院」，下設5大研究所，聚焦人工智慧（AI）、半導體、新世代通訊、資通安全、量子計算應用布局，藉此加速F3.0（Foxconn 3.0）轉型升級的「3加3」布局節奏，以面對市場的快速變化。

鴻海研究院公布的十大計畫專案，包括「人工智慧」的高算力的運算引擎平台、以新型運算架構設計物聯網AI推論晶片，「新世代通訊」的發展新材料用於5/6代通訊和雷達的毫米波發射機、以Open-RAN為基礎的多接取邊緣運算軟體架構設計。

「半導體」方面，鴻海研究院制定包括超低耗能物聯網運算晶片設計、從半導體晶片延伸至系統的散熱技術與機制、光學相位陣列（Opticial Phased Array）為基礎的光學雷達（LiDAR）元件等研究計畫。

「資通安全」方面，鴻海研究院進行資訊安全制度設計與建置、車用引擎控制單元（ECU）晶片的硬體層次安全機制，「量子計算」則探索以半導體為基礎的高保真量子位元可能性與人工智慧整合應用。

鴻海董事長暨鴻海研究院院長劉揚偉透過集團過去內部常用的科技樹理念解釋，指出鴻海研究院將以十大研究計畫扎下「3加3」中人工智慧、半導體、5G/6G等3大關鍵技術的根，以結出電動車、數位醫療、機器人等3大未來產業的果，來面對市場的快速變化。

同時，劉揚偉也希望透過上述新興技術的創新研發，帶動台灣科技發展，為台灣年輕人再創造經濟起飛的環境。他表示，現在的年輕人很優秀，但缺少像他這一代歷經的經濟起飛環境。相信若能營造與當年一樣的社會環境，「他們的成就會超越我們這一代」。

劉揚偉期許鴻海研究院的努力，能夠帶動台灣未來科技發展，讓台灣的年輕人有更多機會參與社會發展。同時，他也預告鴻海研究院12月將在三創生活園區將舉辦首屆量子計算論壇，邀請大家12月繼續再會。

(時報資訊)