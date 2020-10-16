亞馬遜公司公布，今年的Prime Day購物檔期，其線上市集的第三方商家銷售額突破35億美元，較去年大幅成長60%，並創下歷史新高。

亞馬遜未透露Prime Day的總銷售額，但表示第三方商家的銷售額增長，甚至超越了亞馬遜自家零售業務的增長。

亞馬遜在2015年推出Prime Day購物節，現在已成為該公司最重要的零售與行銷活動之一。該年度盛會不僅吸引新的Prime會員加入，也讓亞馬遜能進一步促銷其產品與服務。

受到新冠肺炎疫情影響，今年的Prime Day檔期從7月中旬延至10月舉辦，這個時機點意味著美國年底的節日購物季將比以往更早起跑。其他主要零售商已跟進亞馬遜腳步，於本月開始展開折扣促銷活動。

亞馬遜的Echo、Ring、Eero與自有品牌產品通常會在Prime Day大打折扣。亞馬遜表示，其體積更小、價格更便宜的聲控智慧揚聲器Echo Dot是今年最受歡迎的產品。今年Prime Day在全球20個國家與地區舉行。

亞馬遜線上商城逾230萬家中小型企業亦積極參與Prime Day活動。2019年第三方商家在Prime Day期間的銷售額超過20億美元，亞馬遜宣布今年第三方商家的銷售額打破記錄，較去年暴增60%，最熱銷的產品類別包括寢具、無線配件、營養保健品、藝術與手工藝品，以及醫療保健產品。

第三方商家對亞馬遜的重要性與日俱增，約佔該公司商品總銷額的58%。按照這個比例，亞馬遜在今年Prime Day檔期至少創造出70億美元的銷售額。此前，摩根大通預測今年的Prime Day活動可能為亞馬遜帶來75億美元收入，而eMarketer則看好銷售額將接近100億美元。

如次的巨量銷售額，可望助亞馬遜在第四季創下營運新高。市場預測，加上隨後將至的節日購物熱潮，亞馬遜的季度營收入可望在今年第四季首次突破1000億美元大關。

(時報資訊)