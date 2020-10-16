台灣手搖飲市場近年來飛速成長，能增進茶飲口味變化的百香果原汁需求量也隨之大增，農委會農業試驗所16日宣布，歷經4年的研究，成功推出新一代百香果取漿機，這款機器不但是台灣、也是全球第一台，取漿效果高達98％，而且機器的技術也已取得新型專利，目前正辦理技術推廣與後續的技術移轉作業。

農委會指出，目前台灣百香果全台栽種面積約為809公頃，產量約2萬5千公噸，產值達14億，新一代百香果漿取汁機的研發成功，將有效增進農民收益，並引領產業展新機。

農委會指出，被譽為「果汁之王」的百香果，除了鮮果食用外，也是各種初級加工品的重要原料。但是，百香果原汁果漿的取漿作業，一直以來都仰賴人工挖取，在農業缺工下，形成產業發展的瓶頸。農試所研發的這台全球第一台的百香果取漿機，未來不僅助攻百香果進軍茶飲市場，更能提供百香果產業多元生產利用。

農試所指出，目前國內現有的百香果取汁機，會有果漿滲漏的缺點，導致果漿品質不佳並衍生食品衛生安全疑慮，因此，產業界在供應現榨原料上都不採用並而以人工挖取，為突破產業瓶頸，才有了新一代百香果取漿機的研發。

農試所指出，根據功能測試結果，新一代百香果取漿機比人工挖取效果更好、更乾淨，且不會有任何的果漿殘留在果殼裡而產生浪費和損失。平均取漿效果可達到98％以上，效率高出人工作業約二至三成，未來的運用推廣相當看好。

農委會指出，後續技術移轉的推廣，除了發展大型化產業應用機型之外，也將會推廣小型機型給專業農民、農會、產銷班、觀光農場以及生鮮超市利用。

(工商 )