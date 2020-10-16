新北市欲收回捷運環狀線經營權，台北市長柯文哲日前本說「北市不可能讓新北綁架」，今天則改口說交給交通部處理，對此新北市長侯友宜今（16）日表示，謝謝柯市長和台北捷運公司、捷運局，長年以來，新北市很多捷運的興建和營運，都謝謝台北市的用心，幫新北很多忙。

侯友宜說，畢竟新北市慢慢在整個捷運路網上已經成形，尤其很多都在新北市境內，不管盈虧及營運過程中的任何困難，新北市裡當要挑起責任，新北市長一定要承擔責任，不是把責任給別人。

(中時 )