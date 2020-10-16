環狀線經營權之爭 侯友宜重申新北要負起責任 16:042020/10/16 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜今出席109年度新北市公共工程優質獎典禮。（王揚傑攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市欲收回捷運環狀線經營權，台北市長柯文哲日前本說「北市不可能讓新北綁架」，今天則改口說交給交通部處理，對此新北市長侯友宜今（16）日表示，謝謝柯市長和台北捷運公司、捷運局，長年以來，新北市很多捷運的興建和營運，都謝謝台北市的用心，幫新北很多忙。 侯友宜說，畢竟新北市慢慢在整個捷運路網上已經成形，尤其很多都在新北市境內，不管盈虧及營運過程中的任何困難，新北市裡當要挑起責任，新北市長一定要承擔責任，不是把責任給別人。 (中時 ) #新北市 #捷運 #責任 #侯友宜 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 環狀線之爭 北市：依法行政負責營運無庸置疑 15:532020/10/15 生活 環狀線之爭 柯嗆不可能被綁架 04:092020/10/15 地方新聞 清潔隊員節 侯向績優人員鞠躬 04:092020/10/15 地方新聞 加倍努力彌補聽障 獲模範公務員 04:092020/10/16 地方新聞 全國泰雅族運動會開幕 侯友宜為所有泰雅族選手加油打氣 21:132020/10/15 生活 中天換照申請 八字沒一撇 搶進52頻道 綠媒動作頻頻 04:092020/10/16 政治要聞 再生能源憑證應用 接軌國際 04:092020/10/16 產業特刊 金山小編認定工作過勞死 侯友宜：新北會做內部檢討 15:392020/10/15 政治 談基隆輕軌整合捷運汐東線 侯友宜：要快速興建大家等很久了 16:282020/10/15 生活 導入大專資源 新北創技高雙語學分班培養學生英語力 14:272020/10/16 寶島 生活熱門新聞 公費流感疫苗不夠 陳時中宣布50-64歲施打暫緩 - 生活 隔夜菜暗藏致癌危機 譚敦慈：2種菜千萬別打包 - 生活 新冠疫情捲土重來 11月宣布秋冬專案！緊縮、嚴管 - 生活 iPhone11自砍5400 好市多更便宜！衝了 - 生活 婚宴發鐵路便當被罵翻 台電福利會「每桌發6000」 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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