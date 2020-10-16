中天新聞台執照12月到期，面臨換照，卻不斷傳出遭到百般刁難，國家通訊傳播委員會(NCC)更首度為了電視台換照舉行聽證會，中天恐被關台之說傳聞不斷，對此匯流新聞網的政治線記者何豪毅在匯流發布文章聲援中天新聞台，捍衛言論自由，並呼籲所有媒體應合作抵抗，不可讓中華民國的民主體制，成為「被竊取的威瑪共和」。

何豪毅指出，自從行政院長蘇貞昌去年3月質疑NCC「誰都管他不到，但他也什麼都不管」後，號稱獨立機關的NCC主委詹婷怡「被請辭」，獨立機關的獨立性格自此被蘇貞昌全然架空，所有與執政當局不同調的電視台，都受到公權力的強大威脅。

何豪毅舉例，中天自去年3月起連被NCC以各種「報導未盡事實查證原則」連續密集開罰，累計十多起裁罰案件，罰金總計超過1000萬元。但過去中天遭開罰的報導，多數是時任國民黨籍高雄市長韓國瑜的新聞，無法不讓人聯想，NCC突然的連續密集裁罰與其政治立場有關。

何豪毅表示，1930年代希特勒以反共為號召在德國掌權後，隨即解散其他政黨、限制集會結社自由，透過立法使憲法部份失效，摧毀民主制度，為其獨裁掃清各種障礙，原本民主體制的威瑪共和國成為被「竊取」的國家，在希特勒的獨裁統治之下名存實亡。

儘管蘇貞昌宣稱「我一輩子都為新聞自由、言論自由努力，為人權努力。我們對於有關新聞頻道等的運作都依照國家的法律，讓獨立機關NCC獨立運作」，但何豪毅質疑蘇貞昌對言論自由、新聞自由是說一套做一套，而蘇貞昌又有心想更上一層樓，因此做為民主防衛機制的重要防線，所有媒體就都必須提高警覺，在中天換照此際，必須向蘇貞昌堅決抵抗，萬不可讓中華民國的民主體制，成為「被竊取的威瑪共和」。

(中時 )