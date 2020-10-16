民進黨籍苗栗縣議員許津溶（原名：許櫻萍），因樁腳涉嫌賄選，9月29日遭台中高分院判決當選無效確定，依《公職人員選舉罷免法》規定，缺額由落選人依得票數之高低順序遞補，中央選舉委會16日公告，苗栗縣議會第19屆議員選舉第1選區缺額，由無黨籍胡忠勇遞補。

現年78歲的胡忠勇是苗栗地方老將，這次成功遞補完成縣議員7連霸，他40歲當選苗栗市農會會員代表，踏入政治圈後歷經2屆市民代表、6屆縣議員，民意代表生涯超過30年，還曾榮獲內政部全國資深績優民選地方公職人員表揚。

胡忠勇平日跑行程、會勘服務皆以機車代步，穿梭在大街小巷十分親民，人稱「阿勇伯」，問政堅持以母語「客語」質詢，深具個人特色，也致力傳承客家語言文化。擔任縣議員的他，催生國道1號頭屋交流道，讓苗栗市北苗地區及頭屋鄉民的交通更加便利。

成功遞補上任，胡忠勇直言是「遲來的正義」，雖然本屆任期已經過了大半，但他表示一本初衷，會全力為民服務。胡忠勇說，現在鄉親都很關心食品安全及農業灌溉問題，未來他將針對這些議題強力監督。

(中時 )