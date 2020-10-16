歌手魏如萱入圍4次金曲獎最佳女歌手，今年總算將獎項如願抱回家，也順利榮獲「金曲歌后」的頭銜，不過有些網友認為她還不夠格，怒批她「拿歌后很瞎」，對此直率性格的她立刻反嗆對方：「你才瞎，你全家才瞎」。

魏如萱奪下本屆金曲歌后，卻被網友指「很瞎」，她看到先是禮貌性回應：「希望有機會能邀請你來聽我的演唱會」，接著嚴肅表示身為公眾人物，不代表可以隨便被批評，她雖然看起來是個很樂觀的人，但其實心思相當細膩、敏感，她強調為了唱歌曾被人看不起，即便唱歌不是最厲害的，但因為是自己喜歡的事情，所以始終很努力，還因此聲音壞掉長達快兩年時間。

魏如萱表示聲音恢復之後，非常珍惜每個唱歌機會，什麼大小場地都去唱，就連第一次出國都是因為到國外演出，這讓她除了感謝樂手們和團隊努力，也感謝歌迷一路力挺，因此得到金曲獎不僅是對歌唱生涯的肯定，也是給所有喜歡她的人一個交代，藉此呼籲酸民每個人雖擁有言論自由，但也請學會尊重每個人。

對此網友也紛紛留言打氣：「我娃最棒唱歌最好聽！！！惡意批評者殺無赦，就是如此偏激」、「他憑什麼值得你發文講他啦」、「無聊的酸民只是為了酸而酸，只會把自己搞到臭掉，娃娃我們都很支持你、很愛你」。

(中時新聞網)