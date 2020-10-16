歌手魏如萱入圍4次金曲獎最佳女歌手，今年總算將獎項如願抱回家，也順利榮獲「金曲歌后」的頭銜，不過有些網友認為她還不夠格，怒批她「拿歌后很瞎」，對此直率性格的她立刻反嗆對方：「你才瞎，你全家才瞎」。

魏如萱奪下本屆金曲歌后，卻被網友指「很瞎」，她看到先是禮貌性回應：「希望有機會能邀請你來聽我的演唱會」，接著嚴肅表示身為公眾人物，不代表可以隨便被批評，她雖然看起來是個很樂觀的人，但其實心思相當細膩、敏感，她強調為了唱歌曾被人看不起，即便唱歌不是最厲害的，但因為是自己喜歡的事情，所以始終很努力，還因此聲音壞掉長達快兩年時間。

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就⋯不小心看到了，當下我也是罵回去：「你才瞎，你全家才瞎！」 我是一個公眾人物，但不代表可以隨便被批評，雖然我平常總是嘻嘻哈哈的笑鬧，我的確是一個樂觀的人，但我也是很敏感，心思很細膩的啊 (笑 也許我唱歌不是最好聽，不是最厲害的，但是我真的很努力，為了自己喜歡唱歌這件事情，吃了很多苦，也被人看不起過，被誤會，被取笑，甚至聲音壞掉長達快兩年的時間⋯ 聲音恢復之後，我非常珍惜每一個唱歌的機會，很開心每一次有人邀請我們去表演，那些大大小小的場地我們都去唱了，我連第一次出國都是因為被邀請去唱歌，唱到英國、唱到法國、唱到義大利、唱到日本、唱到韓國、唱到新加坡、馬來西亞、中國大陸⋯ 我很幸運，現在還可以繼續唱歌，從以前演唱會門票賣不完到現在秒殺，我和樂手們和團隊一直都很努力，歌迷們搶票也很努力。 我支持每個人都擁有言論自由，但也請學會尊重每一個別人，每一個和你覺得不一樣的不一樣的人。 我真的很熱愛我的工作，能得到金曲獎是一個歌唱生涯裡很值得驕傲的肯定，也是給喜歡我的歌迷還有支持我的公司和家人們一個讓他們開心和放心的交代。我敗不餒，我勝也不驕。 我不知道我可以唱到什麼時候，但我會唱到不能再唱，或不紅的那一天。 #這不是討拍文

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魏如萱表示聲音恢復之後，非常珍惜每個唱歌機會，什麼大小場地都去唱，就連第一次出國都是因為到國外演出，這讓她除了感謝樂手們和團隊努力，也感謝歌迷一路力挺，因此得到金曲獎不僅是對歌唱生涯的肯定，也是給所有喜歡她的人一個交代，藉此呼籲酸民每個人雖擁有言論自由，但也請學會尊重每個人。

對此網友也紛紛留言打氣：「我娃最棒唱歌最好聽！！！惡意批評者殺無赦，就是如此偏激」、「他憑什麼值得你發文講他啦」、「無聊的酸民只是為了酸而酸，只會把自己搞到臭掉，娃娃我們都很支持你、很愛你」。

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(中時新聞網)

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