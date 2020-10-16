2020年台中市優質芋頭評鑑結果出爐，大安區李進合（右二）抱回冠軍獎座及獎金2萬元。（台中市農業局提供／王文吉台中傳真）

評審根據芋頭均重、整齊度、形狀、縱剖面及病蟲害等芋頭生鮮外觀，以及香氣、色澤、質地、口感等熟芋官能品評項目進行評比。（台中市農業局提供／王文吉台中傳真）

2020年台中市優質芋頭評鑑邀請農委會台中區農業改良場、農糧署中區分署、台中果菜運銷股份有限公司及台北農產運銷股份有限公司擔任評審。（台中市農業局提供／王文吉台中傳真）

正值芋頭產季，台中市農業局輔導大甲區農會16日舉辦「2020年台中市優質芋頭評鑑」，吸引60組產銷班芋農參加。專業評審評比芋頭生鮮外觀及熟芋官能品評，結果由大安區李進合奪得冠軍頭銜，抱回冠軍獎座及獎金2萬元。

農業局表示，今年評鑑活動邀請農委會台中區農業改良場、農糧署中區分署、台中果菜運銷股份有限公司及台北農產運銷股份有限公司擔任評審，根據均重、整齊度、形狀、縱剖面及病蟲害等芋頭生鮮外觀，以及香氣、色澤、質地、口感等熟芋官能品評項目進行評比。

評鑑結果由大安區李進合奪冠，榮獲獎座及獎金2萬元；第二名為大甲區洪允及大安區黃允居，獲得獎座及獎金1萬元；第三名為大安區卓國章、大甲區洪水建及大甲區劉木川，獲得獎座及獎金5000元；第四名為大安區黃至青、顏毓俊、林源棋及大甲區張進義、林世宗、許欽龍等6位，獲得獎座及獎金1000元。

農業局指出，台中市為全國最大芋頭產區，全市栽培面積達881公頃、年產量1萬5758公噸，主要分佈於大甲、大安、后里及外埔等區，地處大安溪與大甲溪之間沖積平原，擁有土壤肥沃、水源乾淨及氣候得宜等優勢。

台中芋頭產季從每年8月至翌年4月，口感綿密鬆軟，芋香濃郁不絕，品質優良。歡迎民眾選購在地食材，行動支持優質農特產品，訂購可洽大甲區農會04-26863990。

此外，市府10月24日將在大甲區西岐里如意路33巷50號舉辦「揪藺香芋 花現匠師」親子健行及米食推廣活動，11月28日在豐原太平洋百貨舉辦「香芋 相遇」台中市芋頭暨優質農特產品推廣行銷活動，歡迎民眾踴躍前往。

(中時 )