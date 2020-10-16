【政新鮮】扶龍王點名蘇揆「圖大位」 洪孟楷酸：所作所為真不癢？

民進黨台北市議員王世堅日前指行政院長蘇貞昌「逾越職務講的話很多」，企圖心已不只是當閣揆，對此國民黨立委洪孟楷接受《中時新聞網》訪問表示，曾經有立委質詢過蘇貞昌，當時他是回說「不用搔了不會癢啦」，不過看他現在的所作所為，是真的沒有想過？都沒有動心起念嗎？是人都會想要再往上爬，但重點在於人民接不接受，如果民怨已經如此沸騰還不願意正視的話，任何的選舉我想都沒有辦法接受這樣的代表出來的。

針對蘇貞昌到立法院會報告備詢時說藍委杯葛議事是傲慢心虛、坐領高薪，洪孟楷則酸回，「蘇貞昌院長真的是換了位置就換了腦袋」，是不是忘記過去在野的時候是怎麼口誅筆伐要求當時的馬政府拒絕瘦肉精豬牛進口，昨是今非的態度，居然還大言不慚地講說在野黨監督行政官員是坐領高薪，用這種風涼話式的回應只是讓大家覺得說，「他到底是一個行政首長還是吵架王？」。

另外，洪孟楷也談到蘇貞昌遭爆介入中天換照事件，呼籲蘇院長不要介入民進黨的派系鬥爭，也質疑這樣的作為是在為他自己的派系謀福利，最重要的是新聞自由跟言論自由是不容侵犯和損害的，台灣民主可貴的價值就在這裡，直言任何想要伸入新聞媒體的黑手都放開，千萬別讓民主也開倒車，否則全民絕對沒有辦法放過你們。

（攝影剪輯／陳宏睿）

(中時新聞網)