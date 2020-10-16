20201015《旗開得勝》洪孟楷挺蔣萬安下架柯文哲 告白高嘉瑜有勇氣！

國民黨立委洪孟楷先前在立法院之役一戰成名，最近他上節目被問遭網友虧是哭哭媽寶，他還原鎖喉事件前才被妻子提醒要小心，「畢竟女兒還小」，他反嗆網友：「有媽媽照顧的人，其實真的都應該更珍惜現在的時刻」，有人問他喜歡被叫小巨人還是小不點？他打趣說希望被叫「陽光孟楷」，比較符合他形象。

洪孟楷最近上《旗開得勝》，接受主持人張啟楷專訪，是國民黨這次38席內最年輕立委的洪孟楷有女萬事足，10月又將迎來二女兒，笑說自己在父母中的地位已經不如大女兒，現在家庭群組裡洪孟楷的父母關心的都是孫女的情況，他也樂於退居第二位。

洪孟楷爆國民黨力挺蔣萬安參選2022台北市長。（圖／旗開得勝）

節目中，洪孟楷回答了許多網友問題，有人問他三倍券好用嗎？他坦言至今還沒領，但跟老婆討論好應該會買兩個女兒未來的日用品，有人問他是否贊成蔣萬安選台北市長？洪孟楷說：「大家應該都沒有人反對蔣萬安選市長」，重點是2022年沒有蹉跎的本錢，希望能盡快收復失去的縣市執政權。

洪孟楷不贊成一黨獨大。（圖／旗開得勝）

有人問洪孟楷「高嘉瑜、賴品妤、邱議瑩的優點是什麼？」他笑回高嘉瑜的優點就是勇氣，就算唱歌走音還是有勇氣，賴品瑜的優點就是很另類，喜歡動漫、Cosplay，貼近年輕人風格，邱議瑩的話就是馭夫有術，讓老公提到她都會很驕傲。

(中時新聞網)