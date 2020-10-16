身邊若多了一大筆錢，該如何運用？一名網友透露，友人拿到政府紓困貸款1000萬元，因為缺乏投資經驗，又不想浪費，便透過原PO上網發問「應該投資什麼」。許多網友有志一同，推薦買一檔股票「護國神山」。

原PO指出，他朋友日前因看到政府推出農業相關的企業紓困貸款方案，就抱著姑且一試的心態申請，沒想到竟順利通過，手邊立刻多了1000萬元可運用，而且第一年免息、後4年1.5%。

「想請問板上投資大老，有推薦的投資嗎？謝謝，不要風險大會賠的，到時候還不出來就不好玩了」。

許多網友建議可拿去買股票，「All in台積電」、「All in，明年變1500萬」、「台積電半年漲快200塊，年初買現在翻倍」、「台積電倒了台灣也不用玩」。也有人認為可以買房子、買美金。

部分網友不以為然，直言紓困的錢不應用來炒股票，「各位的稅金讓他免息」、「你不知道地下推文的是什麼背景，為什麼要相信」、「給你紓困然後炒房嗎」。

(中時新聞網)