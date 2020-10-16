19歲的小妤（化名）入住德水園2年了，患有智能障礙、小胖威利症合併嚴重的情緒問題，經常耗費教保員不少心力；但是加入園區「生活美學」課程後，她的情緒奇蹟似地穩定下來，成長相當迅速。原本就愛漂亮、愛表現的小妤，今年更與其他10位優秀同學成為德水園的「小公關」，將以自信與勇氣把德水園介紹給外界！
德水園「生活美學」課程，不僅教導身心障礙學員們妝扮儀容，並以美麗的心看待萬事萬物，更重要的是，學員在成長過程中發掘自己的潛能，習得自信心與勇氣，將讓他們今後受用無窮！
所幸社會各界多年來的善心捐助，德水園在穩定運作之餘，還能給予院生妥善的生活照顧及多元課程，讓他們身心靈全面成長。也幸而有來自外界的梳化義工及愛心禮服、婚紗，小妤及「生活美學」學員才能一圓多年的網美外拍夢，成為他們一生難忘的回憶！
德水園強調，今年10月17日（週六）的德水園募款餐會，這群可愛的小天使們也將登上舞台進行禮服走秀，藉由展現自己的美麗、自信與勇敢，向社會各界的長年支持表達誠摯感謝！
(中時 )
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