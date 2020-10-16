今年公費流感疫苗民眾接種踴躍，5日開打至14日止10天流感疫苗已施打273.6萬劑(疫苗使用率45.3%)，對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今(16日)宣布，這段時間大家打得很急，預防接種組討論後，希望還是由相對風險高的族群先打，暫緩50至64歲成人接種作業。對此，資深媒體人李艷秋今忍不住開轟，「不是很會超前部署嗎？」

疾病管制署表示，經諮詢衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)專家，建議依感染流感併發重症之風險，以65歲以上長者及6個月以上至國小入學前幼兒等主要流感高危險族群優先接種，暫緩無高風險慢性病之50至64歲成人接種作業；另接種地點不限戶籍地，可跨縣市接種。

疾管署進一步表示，經歷新冠肺炎疫情，民眾防疫意識普遍提升，日常生活均可落實佩戴口罩、勤洗手、維持社交距離的良好衛生習慣，預期本季流感疫情傳播有限。

然而，李艷秋在臉書貼文提到，「今年民眾會搶打流感疫苗，不是早就預料的事嗎？不是很會超前部署嗎？不是有政府，會做事，請安心嗎？不是有防疫之神陳時中嗎？政府啟動應變機制，聽起來早有準備，應該是釋出備份疫苗應急吧？結果竟然是剝奪一部分人施打的權利來應變，如果疫苗再不夠，下次的應變機制應該就是停止65至70歲的人施打了吧？這個政府好會應變喔！」

李艷秋說，「不給你打疫苗，最可惡的是還要老神在在的說，今年流感不會大傳播，意思是不打也不會得，幹嘛擠破頭去搶打，害我們露出準備不足的馬腳。這招在口罩之亂也用過」。

最後，李艷秋直言，「這個政府對自己施政的錯誤，從不承認，每每用話術轉移掩飾，我們就在炫幻的謊言中，同意吃幾輩子萊豬都無害，認同流感不會來，不打疫苗也沒事；相信政府什麼都超前部署好了；繼續崇拜陳時中，他是個有良心的醫生，絕不是除了政治正確，其他什麼都不會。」

(中時新聞網)