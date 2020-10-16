過勞死問題備受關注，台北市議員潘懷宗15日踢爆，市府替勞工捍衛勞動權益的勞動檢查員，不僅工時長甚至過勞，更有勞檢員單月加班時數超過50小時，不但領不到加班費，也沒辦法補休，他炮轟市府帶頭違法，簡直是笑話。北市勞動局對此回應，將爭取增加正職人力，並讓業務分配平均一些。

今年勞動局勞檢目標為9400場，北市在第一線執行勞檢的人力共62人，其中52人為勞動部補助聘用勞檢員、10人是正式公務員，相當於每名勞檢員今年勞檢量須達151.61場，才能符合9400場的績效，此外還有專案稽查。

潘懷宗指出，礙於人力不足，勞動部2015年發布「勞動條件檢查員補助計畫」，補助地方政府聘用勞檢員，但約聘雇勞檢員福利不如公務員，不受《勞基法》、《公務人員俸給法》、《公務人員退休資遣撫卹法》保障。

他表示，有許多勞檢員從短期人員變「長期勞工」，據統計北市勞檢員服務年資以5年以上、未滿10年人數最多，有26位，長期為勞工權益把關，常要忍受風吹日曬雨淋，勞檢過程也常遭業主反彈，有人還受傷。

潘懷宗調閱資料說，超過20小時因行政院規定無法報加班費，另因為業務量龐大，把時數換成補休也休不完，今年1至9月累計93名勞檢員加班沒辦法全部報帳，加班時數破20小時有69人、破30小時17人、破40小時6人，甚至有1人單月加班超過70小時，加班費被政府吃掉20小時。

他痛批，市府帶頭違法，簡直成了笑話，若真的需要這麼多人力，應該增加正式人員。

對此，勞動局勞檢處長江明志回應，會檢討工作分配，讓業務平均一些，並向市府爭取增加正職人力，預計需增加20人。

(中時 )