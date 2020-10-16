中選會今日召開委員會議，審議5項全國性公民投票提案，決議其中2項公投提案將舉行聽證，釐清相關爭點，1項公投提案將函請提案人領銜人限期補正，另2項公投提案決議予以駁回。

審議案件包括國民黨提出的「公投綁大選」、「顧食安公投」兩項公投案。

中選會表示，經委員會議審議有舉行聽證必要，以釐清相關爭點的公投提案，包括國民黨主席江啟臣所提「你是否同意公民投票案公告成立後1個月起到6個月內，若該期間內有全國性選舉時，公民投票應與該選舉同日舉行？」以及國民黨立委林為洲所提「你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？」

中選會指出，搶救大潭藻礁行動聯盟召集人潘忠政所提「您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？」全國性公民投票案，於109年9月17日辦理聽證，經提委員會議審議，決議函請提案人領銜人限期補正。

獨派大老辜寬敏所提「您是否同意要求總統推動制定一部符合台灣現狀的新憲法？」，以及辜寬敏所提「您是否同意要求總統啟動憲法改造工程？」中選會則予以駁回。

(工商 )