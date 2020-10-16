牽手走過半世紀的模範夫妻接受表揚，並與兒孫合影留念。（王文吉攝）

台中市副市長陳子敬（左二）代表市長盧秀燕頒獎表揚模範夫妻。（王文吉攝）

台中市大甲區16日舉行2020年金婚、鑽石婚暨白金婚紀念表揚活動，邀請結婚滿50、60、70週年以上共160對模範夫妻接受表揚。台中市副市長陳子敬代表市長盧秀燕頒獎與會伉儷，表彰一起攜手走過半個世紀，守護著堅貞愛情婚姻的美德。

表揚活動於大甲喜宴樓餐廳盛大舉行，區公所邀請大甲國樂團演奏融合現代與古典的樂曲，讓老夫妻們彷彿進入時光隧道，重溫當年甜蜜時光。大甲區公所主任秘書李政文、台中市議員吳敏濟、施志昌到場見證，立法院副院長蔡其昌、市議員李榮鴻也派代表致意。

陳子敬表示，婚姻經營需要付出和包容，夫妻間歷經結婚生子、教育子女等日常瑣事，各個階段都須互相扶持，他自己也是大甲人，今天特別回到自己的故鄉頒獎表揚模範夫妻，祝福大家身體健康，邁向下一個十年。

今年表揚對象，結婚滿50週年金婚112對、60週年鑽石婚43對、70週年白金婚5對，大甲區公所指出，希望透過表揚活動，讓社會大眾了解婚姻倫常，倡導夫妻白頭偕老及敬老崇孝美德，喚起年輕一輩學習彼此互信、互諒、珍惜守護婚姻的精神，以及對長者的重視。

(中時 )