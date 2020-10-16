政府推動產業節水節能政策，台塑(1301)企業不斷投入節水及節能減碳各項改善工作，自2009年起開始舉辦節水節能優良案例選拔發表會，積極鼓勵各廠主動研提各項節水節能方案，每場發表會所選出之優良案例亦再參與經濟部所舉辦之節約用水及節約能源績優單位選拔，由歷年獲獎紀錄可見政府對台塑企業在節水節能推動成果之肯定。

台塑企業自1999年至2019年12月底止，已完成16,286件節水節能改善案，投資金額為393.4億元，其中節水案有3,548件，投資金額為94.7億元，可節水36.32萬噸/日，年效益為16.5億元，節能案則有12,738件，投資金額為298.7億元，降低CO2排放量1309.0萬噸/年，相當於35,283座大安森林公園之吸碳量，年效益為365.5億元。

今年度節水節能優良廠處觀摩暨改善案例選拔發表會今(16)日在雲林科技大學展開，此次活動充分展現產業與學術資源緊密的合作，在多所大專院校相關領域學者專業協助與指導下，台塑企業所提之改善案例都能發揮最大效益；會中亦邀請新纖(1409)、國喬(1312)、長春集團等石化同業先進參加，希望經同溫層效應與產業界之交流，共同為因應氣候變遷所造成的水資源、能源等議題研討出因應對策，將節能減排循環經濟的工作變成全球能資源循環再生的經濟模式，攜手朝國際間共同之減碳目標邁進。

(時報資訊)