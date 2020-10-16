歐洲重啟新冠肺炎防疫措施，削弱投資人對全球經濟迅速復甦的希望，周五日股收黑，惟迅銷（Fast Retailing）對本財年營運的樂觀預期，為日股下檔帶來支撐。

周五日經225指數下跌0.41%，為23,410.63點，本周收跌0.89%。東證一部指數今日收跌0.8%，為1,617.69點，本周收跌1.8%，創下兩個多月來最大單周跌幅。

東證33大類股普遍下跌，以地產、製藥和陸運股表現最疲弱。

歐洲的新冠肺炎疫情再度升高，迫使越來越多國家重啟封鎖與限制措施，令市場信心受壓。倫敦開始實施更為嚴格的封鎖，法國的主要城市也實施宵禁。

美國能否在大選前通過新紓困案、美國總統大選與國內企業即將發布財報的不確定性，亦令部分投資人陷入觀望。

權重股迅銷周四公布的財報優於市場預期，並看好本財年營運展望，股價勁揚4.4%，為日經指數帶來支撐。

富士膠片（Fujifilm Holdings）收漲2.5%。該公司稍早宣布，已經向日本政府申請批准其抗流感病毒藥物Avigan（即「法匹拉韋」（favipiravir）作為新冠肺炎的治療藥物。

(時報資訊)