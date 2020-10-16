全國電(6281)持續擴展旗下3C通路新品牌Digital City，本周在北部地區再開出兩家新品，包括台北光復南店以及中壢環北店，目前Digital City品牌總店數達23家門市，預計年底前達25家門店。

全國電子持續拓展Digital City店面，挹注業績，並且受惠今年以來隨著疫情帶動個人電腦以及冰箱等大家電需求提升，以及酷暑促進冷氣銷售，公司前三季營收創新高，達153.77億元，比去年同期增長11.1%。

全國電子全新通路品牌Digital City，自2017年5月首家門市高雄民族店開展至今，已於全台擁有21家門市，本周一口氣開出兩家新店舖；其中，台北市光復南商圈進駐百坪大店-Digital City光復南店今日正式開幕，以及進軍中壢一級商圈-Digital City環北店，共為Digital City品牌再添兩店，總店數達23家門市。全國電子指出，距離年底還有兩個月的時間，屆時總店數預計達到25家。

全國電子看準台北市一級商辦光復南商圈及中壢環北商圈的人潮及消費潛力，本周末Digital City共兩店正式開幕，將分別舉辦一連五天的回饋活動，另全台Digital City21家門市也舉辦全台資訊特賣活動，推出18日前數十款名牌電競筆電、美型筆電、手機等3C優惠。

(時報資訊)