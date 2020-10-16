國巨(2327)集團日前宣布與鴻海(2317)集團策略聯盟，自今年第3季起合作搶攻電動車、智慧醫療、工業、5G等相關應用，獲市場肯定，且傳統旺季來臨，國巨(2327)及集團子公司—奇力新(2456)及凱美(2375)第3季營收同步攀高，在客戶需求穩定下，國巨、奇力新及凱美第4季營運可望維持高檔，今天收盤股價聯袂逆勢收高，凱美更以漲停板作收。

國巨集團在電動車關鍵零組件、智慧醫療、工業規格、5G科技與特殊半導體封裝測試深耕多年並已有具體實績，在合併美國基美(KEMET)、普思(Pulse)後，除了聚焦高階規格的5G、車用、工控、航太、醫療等終端應用外，亦提供集團內如：同欣電(6271)在特殊半導體封裝測試的先進製程、奇力新的車用電感、磁性材料及凱美的鋁質電解電容等一站式購足平台服務，而國巨集團日前宣布與鴻海集團策略聯盟，自今年第3季起合作，未來將結合雙方集團資源，特別是關鍵零組件領域的研發能力及技術創新，提升產業技術之附加價值與國際競爭力，擺脫傳統的供應鏈運作模式，對國巨集團業務拓展是如虎添翼。

在業績方面，NB及消費性產品訂單維持高檔，且受新冠肺炎疫情衝擊嚴重的汽車及智慧型手機觸底回升，讓國巨、奇力新及凱美第3季營運同步攀高，其中凱美9月合併營收4.29億元、第3季合併營收12.25億元，同步創下新高，國巨因合併基美，單季合併營收219.67億元、奇力新第3季合併營收47.91億元，均創下單季歷史次高。

由於客戶需求延續到第4季，法人預估，國巨、奇力新及凱美電機第4季營運可望維持水準，業績後市不看淡。

(時報資訊)