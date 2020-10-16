台明賓士捐126萬元為新北教育購書，侯友宜：感謝為教育的付出。（戴上容攝）

社團法人台明賓士愛心滿杯公益協會響應「新北市好日子愛心大平台」及新北閱讀教育推動政策，捐贈中、永和區12所學校共126萬元購書金，台明賓士三重展示中心16日下午舉行捐贈儀式，新北市長侯友宜代表受贈並致贈感謝狀，感謝賓士為新北教育的付出。

社團法人台明賓士愛心滿杯公益協會回饋社會，2006年啟動「愛心滿杯」計畫，2007年開始捐贈新北市從偏鄉到市區國小購書金，為學校添購新書，目前累積已超過2000萬，共計180所學校受惠，記者會中號召董事、貴賓自由捐款，由台明賓士董事長陳宗仁與其妻子李雯雯和侯友宜公布捐款金額，善款達200萬，預計做為明年購書金捐贈經費來源。

侯友宜表示，新北市推動閱讀教育不遺餘力，從國小以實體到數位閱讀方式，豐厚學生的閱讀經驗，台明賓士透過好日子愛心大平台的公開募集與捐贈，讓新北市的教育資源更加豐富，感謝台明賓士10多年來的愛心捐助，協助新北市國小添購新書，讓學生學習可以跟上時代變化的腳步。

新北市光復國小校長張明賢表示，感謝台明賓士的「小學生大未來」計劃，藉由捐贈購書金活動，學校館藏多了300多本新書，讓光復的孩童能借閱到最新的書籍，擁有迎向大未來的翅膀，閱飛越遠。

教育局表示，新北市推動閱讀教育多年，從臺北縣時期1.0圖書資源的購置、到2.0圖書館改造，再到3.0設置閱讀教師，及目前4.0階段的智慧閱讀，建構孩子完整的閱讀力，讓新北的孩子們擁有面對未來多變環境的競爭力。感謝公益協會12年來照顧新北市各國小，跟市府一起提供孩子教育資源，也期望更多民間團體投入愛心，公私協力給孩子更好的教育環境。

(中時 )