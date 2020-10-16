美國海軍3艘朱瓦特級（Zumwalt class）隱形驅逐艦身價高昂，但至今尚未發揮戰力。而軍方正在研議，要汰換雷神（Raytheon）的AN/SPY-3雷達。
據《戰區》（The War Zone）網15日報導，目前唯一可以確定的考慮選項，就是「企業對空監視雷達」（Enterprise Air Surveillance Radar，EASR）的衍生型。不過，美國海軍已暗示，還有其他選項。
而EASR是雷神的另一項產品，已預定要在美國海軍的新艦上安裝，其中包括「甘迺迪」號（John F. Kennedy，CVN-79）以後的所有福特級航母，以及原稱為FFG（X）的星座級（Constellation class）巡防艦。
分析指出，更強大的新雷達，加上這級隱形驅逐艦其他先進，並大致獨特的戰鬥系統，得以大幅擴增它們的戰力。由於美國海軍多年前削減成本，也損及3艘朱瓦特級驅逐艦的戰力。
(中時新聞網)
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